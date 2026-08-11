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Политика

В МИД назвали срок, в который Армении необходимо провести референдум

Галузин: ЕАЭС ждет от Армении решения по референдуму до декабря
Владимир Астапкович/РИА Новости

Армении необходимо объявить о проведении референдума по вопросу членства в Евросоюзе (ЕС) или сохранении участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до декабря 2026 года. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он отметил, что в случае, если «призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов».

Замглавы МИД РФ пояснил, что в совместном заявлении президентов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии от 29 мая по поводу устремлений Армении в сторону Евросоюза говорится о необходимости определиться — продолжает Ереван сотрудничество с ЕАЭС или же «в кратчайшие сроки» проводит референдум о вступлении в ЕС.

7 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что пока невозможно провести референдум по вопросу вступления страны в Европейский союз. Как он указал, голосование состоится после того, как республика официально обратится к ЕС по вопросу о получении членства.

Ранее в Армении оценили возможность возвращения страны в ОДКБ.

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