Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

СМИ узнали о спешке ЕС по согласованию спорного проекта бюджета на €2 трлн

Politico: Евросоюз хочет согласовать спорный бюджет на €2 трлн до конца 2026 года
Virginia Mayo/AP

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) намерены попытаться согласовать новый семилетний бюджет рекордным объемом около €2 трлн до конца 2026 года. Об этом изданию Politico рассказал глава Евросовета Антониу Кошта.

«Согласование многолетнего финансового бюджета стоит выше всех остальных решений. <...> Это наша общая ответственность — найти правильный баланс для нашего союза, наших граждан и нашего будущего», — сказал он.

Отмечается, что переговоры осложняются разногласиями между странами Евросоюза из-за объема расходов. В частности, Германия выступает за сокращение предложенных расходов на сотни миллиардов евро.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс рассказал, что Еврокомиссия планирует в 10 раз увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы. А именно сумма военных расходов в нем должна составить €131 млрд против €13 млрд в текущем бюджете.

Ранее сообщалось, что ЕС может ослабить требования к расходованию бюджета из-за энергокризиса.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как создать ТСЖ в многоквартирном доме? Инструкция для активных жильцов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!