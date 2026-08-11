СМИ узнали о спешке ЕС по согласованию спорного проекта бюджета на €2 трлн

Politico: Евросоюз хочет согласовать спорный бюджет на €2 трлн до конца 2026 года

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) намерены попытаться согласовать новый семилетний бюджет рекордным объемом около €2 трлн до конца 2026 года. Об этом изданию Politico рассказал глава Евросовета Антониу Кошта.

«Согласование многолетнего финансового бюджета стоит выше всех остальных решений. <...> Это наша общая ответственность — найти правильный баланс для нашего союза, наших граждан и нашего будущего», — сказал он.

Отмечается, что переговоры осложняются разногласиями между странами Евросоюза из-за объема расходов. В частности, Германия выступает за сокращение предложенных расходов на сотни миллиардов евро.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс рассказал, что Еврокомиссия планирует в 10 раз увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы. А именно сумма военных расходов в нем должна составить €131 млрд против €13 млрд в текущем бюджете.

Ранее сообщалось, что ЕС может ослабить требования к расходованию бюджета из-за энергокризиса.