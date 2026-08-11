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Политика

В Крыму назвали недвусмысленным сигналом запрос на гражданство России в Приднестровье

Константинов: желание жителей ПМР получить паспорт РФ является сигналом Западу
Владимир Астапкович/РИА Новости

Стремление жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) получить гражданство России является недвусмысленным сигналом для Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов.

Накануне президент ПМР Вадим Красносельский сообщил газете «Известия», что свыше 60 тысяч жителей республики подали заявки на получение в упрощенном порядке гражданства РФ.

Константинов отметил, что жители Крыма уже проходили этот путь — в 2014 году, когда полуостров стал частью России. По словам парламентария, русский человек никогда не предаст свою Родину, будет верен ей до конца жизни, даже если эта Родина находится «по другую сторону государственной границы».

15 мая 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому жители Приднестровья будут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее заявки на российское гражданство подали более 60 тысяч приднестровцев.

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