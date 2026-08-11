Галузин: у Киева не осталось своих ресурсов для продолжения конфликта

Украина не располагает собственными ресурсами для продолжения конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Отвечая на вопрос, о чем свидетельствуют внутриполитический кризис и кадровые перестановки в Киеве, в частности, назначение нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, и как это повлияет на ход конфликта, дипломат указал, что от перемены мест слагаемых сумма в карманах украинского президента Владимира Зеленского не меняется. Галузин выразил уверенность, что происшедшие на Украине кадровые перестановки были продиктованы желанием главы Зеленского сохранить в своих руках власть и контроль над западной финансовой кормушкой.

Замглавы МИД подчеркнул, что ресурсов продолжать конфликт у Киева давно нет.

10 августа председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что спецоперация на Украине идет к «какому-то логическому завершению», так как последние удары Вооруженных сил Украины по территории России вызвали негативную реакцию «во всем мире». Сенатор также пожелал Вашингтону быть «более разумным» и принять верное решение в отношении конфликта Москвы и Киева.

Ранее на Западе заявили о наступлении критической фазы украинского конфликта.