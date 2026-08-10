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Политика

На Западе заявили о наступлении критической фазы украинского конфликта

Advance: для Украины в конфликте с Россией близится точка невозврата
Anatolii Stepanov/Reuters

Военный конфликт на Украине приближается к критической фазе, которая может стать точкой невозврата. Об этом пишет хорватское издание Advance.

Одним из важных факторов в статье называется изменение ситуации в ракетном противостоянии.

Отмечается, что украинская противовоздушная оборона не смогла перехватить около 20 баллистических ракет, среди которых «Искандеры» и «Цирконы». По словам автора статьи, перед Россией распахнулось «баллистическое окно возможностей», и страна этим активно пользуется.

«Идет борьба между российской скоростью производства и украинской способностью выживать, американским стремительным расходованием ракет и европейскими пустыми обещаниями. И Россия побеждает», — продолжил журналист.

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что спецоперация на Украине идет к «какому-то логическому завершению», так как последние удары ВСУ по территории России вызвали негативную реакцию «во всем мире». Сенатор также пожелал Вашингтону быть «более разумным» и принять верное решение в отношении конфликта Москвы и Киева.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев не ожидают завершения конфликта в 2026 году.

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