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Политика

Визит Зеленского в Сербию назвали угрозой для карьеры Вучича

Депутат Станоевич: позиции Вучича пошатнулись из-за визита Зеленского в Сербию
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Позиции президента Сербии Александара Вучича перед выборами пошатнулись из-за визита в Белгород украинского лидера Владимира Зеленского, организованного ЕС. Об этом заявил председатель комитета по делам диаспоры и сербов в регионе Драган Станоевич в эфире Первого канала.

«По моему мнению и большинства, он (Вучич. — Прим. ред.) сильно пошатнул свою позицию его (Зеленского. — Прим. ред.) приездом и это может сыграть нехорошую роль для него», — сказал политик.

По словам Станоевича, приезд Зеленского заранее не анонсировался. Он считает, что Вучич согласился на это, чтобы получить поддержку Брюсселя.

7 августа Зеленский впервые прибыл в Сербию с официальным визитом. 8 августа украинский лидер встретился в Белграде с сербским коллегой Александаром Вучичем. На пресс-конференции по итогам встречи Вучич поддержал территориальную целостность Украины, а также поблагодарил Зеленского за непризнание Киевом независимости Косова.

При этом Вучич подчеркнул, что Белград не встал на сторону Киева в конфликте с Россией и по-прежнему сохраняет нейтралитет. По его словам, Сербия ничего не потеряла от визита Зеленского, а ее политика является независимой.

Ранее Вучич предупредил мир об угрозе большого конфликта.

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