Путин предостерег от депопуляции территорий России

Депопуляция территорий недопустима для такой масштабной страны, как Россия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития, передает ТАСС.

По словам главы государства, чтобы этого не допустить, необходимо «пройти между Сциллой и Харибдой», нужно прийти к оптимальному и сбалансированному решению, используя возможности современных технологий, интернета, искусственного интеллекта, ИТ.

По словам российского лидера, существует точка зрения, согласно которой непосредственно в крупных агломерациях находятся все импульсы развития и надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации. Президент подчеркнул, что к Российской Федерации с ее огромными масштабами такой подход применять нельзя.

Путин приехал в Улан-Удэ 10 августа. В ходе своей поездки российский лидер, в том числе, примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината.

Ранее Путин посетил Сибирский федеральный университет в Красноярске.