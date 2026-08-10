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Политика

Президент Азербайджана назвал народ Ирана «братским»

Алиев: Азербайджан и Иран всегда были рядом друг с другом в трудные времена
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в социальной сети X заявил о братстве с Ираном.

Он поблагодарил президента Ирана Масуда Пезешкиана «за добрые и искренние слова об Азербайджане».

«Народы Азербайджана и Ирана всегда были рядом друг с другом в трудные времена», — написал Алиев.

Он назвал иранский народ «братским» для азербайджанцев.

До этого руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айхан Гаджизаде заявил, что утверждения американского телеканала CNN о том, что территория Азербайджана якобы используется для размещения войск Израиля и операций против Ирана, не соответствуют действительности. Дипломат подчеркнул, что Баку выступает за мир и поддержание добрососедских отношений в регионе. Как сказал Гаджизаде, распространение информации об использовании азербайджанской территории с целью проведений операций против Ирана представляет собой «очередную попытку дезинформации».

Азербайджан запретил деятельность нескольких иранских СМИ.

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