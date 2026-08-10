Путин призвал поддержать одно стремление молодежи

Необходимо поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Принципиально — повысить качество и стандарт жизни миллионов людей, поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке и связать с ним свое будущее», — отметил российский лидер, добавив, что работа в этом направлении уже ведется.

10 августа Путин прибыл с рабочим визитом в город Улан-Удэ в Бурятии. В рамках этой поездки он встретился с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Кроме того, президент посетил выставку, посвященную реализации на Дальнем Востоке мастер-планов городов. Президенту рассказали о завершении 14 крупных проектов, в числе которых строительство нового терминала аэропорта.

До этого Владимир Путин призвал популяризировать материнство и отцовство и сделать его «модным» в обществе. Президент обратился к деятелям культуры и призвал их делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты. При этом семья, по словам главы государства, не должна чувствовать снижение уровня достатка после появления ребенка. Он отметил, что важным является не только материальное состояние семьи, но и внутреннее, духовное благополучие родителей.

Ранее Путин назвал молодежь важной созидательной силой страны.