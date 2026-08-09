В МИД РФ рассказали о первом за четыре года обмене посланиями с одной из стран ЕС

МИД: Россия и Словения впервые за четыре года обменялись посланиями

Председатели парламентов России и Словении впервые за четыре года обменялись посланиями. Об этом сообщил ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Отметим <...> состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов», — сказал российский дипломат.

Он напомнил, что четырехлетняя пауза в контактах между двумя странами возникла с подачи Любляны, и поприветствовал здравомыслие европейских политиков, которые «ратуют за восстановление диалога с Россией».

В декабре прошлого года Пилипсон заявлял, что отношения России и Словении «скатились» до самого низкого уровня в истории из-за того, что Любляна поддерживает Украину и антироссийские инициативы НАТО и ЕС. По его словам, Словения заморозила политический диалог с РФ, а дипломатические контакты, торгово-экономические и культурные связи свела до минимума.

Однако в апреле 2026-го новый председатель Государственного собрания Словении Зоран Стеванович в интервью Радио и телевидению Словении (RTV Slovenija) заявил о планах наладить связи и плодотворно сотрудничать со всеми странами. В том числе он сообщил о намерении посетить Москву.

Ранее Песков обратился к европейцам с посланием.