Министр обороны Финляндии призвал к бдительности по поводу России

Финнам придется быть «бдительными» из-за якобы возможных провокаций со стороны России. Об этом в интервью Ilta-Sanomat заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

По его словам, Финляндия должна готовиться к «более необычным событиям» со стороны России. Хяккянен подчеркнул, что нельзя исключать возможность эскалации со стороны России, целью которой будет ослабление политической, экономической и военной поддержки Украины, а также проверка стран НАТО на прочность.

«Мы должны быть очень бдительными. В России во время холодной войны КГБ организовывал настолько изощренные операции, что, к сожалению, возможно всё. <…> Применение военной силы против НАТО — это очень серьезная и масштабная проблема. И Россия знает, что она стоит на пороге серьезного шага», — отметил министр.

Министр призвал финнов «сохранять спокойствие» и подготовиться к борьбе с беспилотниками. Он также сказал, что Финляндия должна круглосуточно оценивать и поддерживать работу разведки и сети датчиков, свои оборонные возможности и боеготовность. По словам Хакканена, европейцы обвинят Россию в проведении операции под ложным флагом, даже если в инциденте будут фигурировать украинские компоненты.

В августе бывший президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что вероятность нападения России на членов НАТО невелика.

Также в августе издание Welt написало, что Россия готовится к наращиванию своих возможностей вдоль северо-восточной границы НАТО после окончания конфликта на Украине.

4 августа газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Россия якобы может совершить «ограниченное нападение» на одну из стран-членов НАТО в ближайшие несколько лет.

Ранее в Финляндии решили обороняться от РФ с помощью болот.