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Политика

В МИД РФ отметили рациональность политики одной из стран ЕС относительно Москвы

Пилипсон: в политике Болгарии относительно РФ появились рациональные элементы
Владимир Баранов/РИА Новости

Политика Болгарии в отношении России в последнее время стала более сдержанной, в ней появились рациональные элементы. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил директор второго европейского департамента министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон.

Он обратил внимание, что изменения произошли после того, как к власти в Болгарии пришло новое правительство во главе с бывшим президентом республики Руменом Радевым. По словам российского дипломата, официальная София начала говорить о рискованности попыток европейских стран одержать военную победу над Москвой. Теперь в республике звучат призывы пересмотреть нынешний курс Европейского союза (ЕС) в отношениях с РФ и найти дипломатические пути урегулирования конфликта. При этом смену риторики в Болгарии объясняют необходимостью руководствоваться национальными интересами.

«По-видимому, в русле этой логики следует рассматривать и отношение нынешнего болгарского руководства к эскалационным инициативам так называемой «коалиции желающих», которую справедливо называют группировкой подстрекателей войны», — сказал Пилипсон.

В то же время он отметил, что пока рано говорить о формировании предпосылок для возобновления взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Софии. Как пояснил дипломат, в ближайшем будущем этому процессу будет мешать политическая зависимость Болгарии от ЕС.

20 июля президент Болгарии Илияна Йотова поддержала отказ правительства от участия в работе «коалиции желающих». Она заявила, что считает верной позицию, которую в данный момент занимает кабинет министров республики.

Ранее в посольстве России назвали отказ Болгарии от участия в «коалиции желающих» здравой оценкой рисков.

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