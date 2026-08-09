Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В МИД РФ заявили о превращении Украины в «абсолютно безумного выкормыша» Запада

Мирошник: Запад превратил Киев в беспредельщика, который творит что угодно
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западные страны превратили Украину в беспредельщика, который творит что угодно и за это ему ничего не будет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС.

По его словам, Киев считает, что ему «можно все». Он бьет по предприятиям Казахстана, флоту, который имеет отношение к целому ряду государств, и остается безнаказанным.

«Такой вот выращенный в западном сообществе выкормыш, абсолютно безумный, с которым не нужно связываться», — сказал Мирошник.

Посол отметил, что западные спонсоры Киева проводят глобальный эксперимент, в котором целое государство сделали ручным. Они используют целый народ, целые территории, экономики и комплексы в своих интересах как продолжение собственной политики, добавил представитель МИД.

До этого администрация президента США предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, не связанные с Россией. По данным газеты The Wall Street Journal, реакция Белого дома последовала после обращения главы американской энергетической компании Chevron Майка Уирта из-за ударов по танкерам и терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, где Chevron владеет 15% акций. Отмечается, что администрация США рассматривает КТК как важнейший канал поставки энергоресурсов из Казахстана на европейские рынки, который служит альтернативой поставкам энергоресурсов из России.

Ранее Медведев заявил, что Украина не «выплывет из ямы с нечистотами», если ее не возглавят разумные лидеры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 9 августа. Предложение перемирия от Турции и короткие рабочие недели в 2027 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!