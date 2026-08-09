Западные страны превратили Украину в беспредельщика, который творит что угодно и за это ему ничего не будет. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС.

По его словам, Киев считает, что ему «можно все». Он бьет по предприятиям Казахстана, флоту, который имеет отношение к целому ряду государств, и остается безнаказанным.

«Такой вот выращенный в западном сообществе выкормыш, абсолютно безумный, с которым не нужно связываться», — сказал Мирошник.

Посол отметил, что западные спонсоры Киева проводят глобальный эксперимент, в котором целое государство сделали ручным. Они используют целый народ, целые территории, экономики и комплексы в своих интересах как продолжение собственной политики, добавил представитель МИД.

До этого администрация президента США предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, не связанные с Россией. По данным газеты The Wall Street Journal, реакция Белого дома последовала после обращения главы американской энергетической компании Chevron Майка Уирта из-за ударов по танкерам и терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, где Chevron владеет 15% акций. Отмечается, что администрация США рассматривает КТК как важнейший канал поставки энергоресурсов из Казахстана на европейские рынки, который служит альтернативой поставкам энергоресурсов из России.

Ранее Медведев заявил, что Украина не «выплывет из ямы с нечистотами», если ее не возглавят разумные лидеры.