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Армия

Стало известно о бегстве полумиллиона бойцов ВСУ

РИА Новости: почти полмиллиона украинских солдат сбежали из ВСУ
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 480 тысяч военных самовольно покинули ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

В публикации отмечается, что подобная статистика была опубликована в украинских ресурсах. По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находятся 161,5 тыс. человек.

По словам источника, также в общее число дезертировавших входят и те, которые были уничтожены российскими военными. Их на фоне большого числа якобы пропавших без вести иногда записывают в дезертиры, добавил собеседник агентства.

4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира заявил, что с начала 2026 года из ВСУ дезертировали около 60 тысяч человек. Кроме того, Путин отметил, что на Украине людей на улицах ловят «как бездомных собак и силой запихивают в армию».

Ранее сообщалось, что ВСУ из-за колоссальных потерь перебрасывают полк нацгвардии в Сумскую область

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