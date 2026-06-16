Стало известно о бегстве полумиллиона бойцов ВСУ

Около 480 тысяч военных самовольно покинули ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

В публикации отмечается, что подобная статистика была опубликована в украинских ресурсах. По состоянию на конец 2025 года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находятся 161,5 тыс. человек.

По словам источника, также в общее число дезертировавших входят и те, которые были уничтожены российскими военными. Их на фоне большого числа якобы пропавших без вести иногда записывают в дезертиры, добавил собеседник агентства.

4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира заявил, что с начала 2026 года из ВСУ дезертировали около 60 тысяч человек. Кроме того, Путин отметил, что на Украине людей на улицах ловят «как бездомных собак и силой запихивают в армию».

Ранее сообщалось, что ВСУ из-за колоссальных потерь перебрасывают полк нацгвардии в Сумскую область