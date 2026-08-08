Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Медведев придумал новые обидные прозвища для Урсулы фон дер Ляйен

Медведев назвал фон дер Ляйен «безумной бабкой-гинекологом» и «старой вешалкой»
Alexis Sciard/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев придумал прозвища для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Их он привел в интервью РИА Новости.

«Вот сегодня безумная бабка-гинеколог (глава ЕК получила медицинское образование и работала гинекологом в Германии. — прим. ред.) Урсула в очередной раз прокричала в соцсети Х о необходимости не допустить победы России путем продолжения санкций. Лучше бы старая вешалка занялась, наконец, Европой», — ответил Медведев на вопрос о значимости мнения международного сообщества для России.

8 августа фон дер Ляйен приветствовала одобрение законопроекта о санкциях против России американским сенатом, подчеркивая важность блокирования доходов страны «со всех сторон». В своем сообщении в соцсети Х она отметила, что необходимо пресекать все источники доходов, начиная от российских олигархов и заканчивая экспортом энергоносителей и теневым флотом, которые поддерживают экономику России.

Ранее Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой» после ее слов о морском дроне в Румынии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деловой климат остывает, а наличка — на рекордном спросе. Главные новости бизнеса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!