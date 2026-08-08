Медведев придумал новые обидные прозвища для Урсулы фон дер Ляйен

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев придумал прозвища для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Их он привел в интервью РИА Новости.

«Вот сегодня безумная бабка-гинеколог (глава ЕК получила медицинское образование и работала гинекологом в Германии. — прим. ред.) Урсула в очередной раз прокричала в соцсети Х о необходимости не допустить победы России путем продолжения санкций. Лучше бы старая вешалка занялась, наконец, Европой», — ответил Медведев на вопрос о значимости мнения международного сообщества для России.

8 августа фон дер Ляйен приветствовала одобрение законопроекта о санкциях против России американским сенатом, подчеркивая важность блокирования доходов страны «со всех сторон». В своем сообщении в соцсети Х она отметила, что необходимо пресекать все источники доходов, начиная от российских олигархов и заканчивая экспортом энергоносителей и теневым флотом, которые поддерживают экономику России.

Ранее Медведев назвал фон дер Ляйен «термоядерной дурой» после ее слов о морском дроне в Румынии.