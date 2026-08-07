Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

На Западе рассказали о резком росте доходов КНДР благодаря России

Bloomberg: доходы КНДР за рубежом с 2022 года выросли вчетверо, до $22 млрд
Виталий Аньков/РИА Новости

Доходы Северной Кореи за пределами страны в период с 2022 по 2026 год составили $22 млрд, что в четыре раза больше по сравнению с предыдущими четырьмя годами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Bloomberg Economics.

Эти расчеты основаны на анализе торговых отчетов, разведывательных данных, спутниковых изображений и других источников информации. Аналитики отмечают, что лидер КНДР Ким Чен Ын теперь располагает большими финансовыми ресурсами, чем когда-либо за свои 15 лет у власти.

Рост доходов КНДР, по мнению экспертов, обусловлен прежде всего сотрудничеством с Россией. Специалисты отмечают, что «прибыль от продажи оружия российской стороне» стала для Северной Кореи своего рода «выигрышем в лотерею».

Также увеличились поступления от торговли с Китаем. Кроме того, как утверждается, хакеры из Северной Кореи стали значительным источником дохода, совершая кражи криптовалюты. По информации TRM Labs, около 70% всех краж криптовалюты в мире сейчас связано с деятельностью северокорейских хакеров, что значительно увеличилось по сравнению с 30% в 2017 году.

Согласно южнокорейским данным, экономика КНДР показала рост на 3,5% в прошлом году. Как сообщает Bloomberg, увеличение доходов также отражается на жизни граждан Северной Кореи. В последние годы в стране активно ведется строительство, наблюдается рост числа смартфонов среди населения, а также появились сервисы для доставки еды и заказа такси. Аналитики подчеркивают, что рост благосостояния к тому же проявляется в изменении структуры импорта из Китая — КНДР стала активно приобретать спортивные товары, видеоигры и другие предметы для досуга.

Ранее в Приморье объяснили появление своих продуктов в магазинах КНДР.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли покупать конфискованные государством квартиры и машины, и как это сделать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!