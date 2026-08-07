На Западе рассказали о резком росте доходов КНДР благодаря России

Bloomberg: доходы КНДР за рубежом с 2022 года выросли вчетверо, до $22 млрд

Доходы Северной Кореи за пределами страны в период с 2022 по 2026 год составили $22 млрд, что в четыре раза больше по сравнению с предыдущими четырьмя годами. Об этом свидетельствуют данные сервиса Bloomberg Economics.

Эти расчеты основаны на анализе торговых отчетов, разведывательных данных, спутниковых изображений и других источников информации. Аналитики отмечают, что лидер КНДР Ким Чен Ын теперь располагает большими финансовыми ресурсами, чем когда-либо за свои 15 лет у власти.

Рост доходов КНДР, по мнению экспертов, обусловлен прежде всего сотрудничеством с Россией. Специалисты отмечают, что «прибыль от продажи оружия российской стороне» стала для Северной Кореи своего рода «выигрышем в лотерею».

Также увеличились поступления от торговли с Китаем. Кроме того, как утверждается, хакеры из Северной Кореи стали значительным источником дохода, совершая кражи криптовалюты. По информации TRM Labs, около 70% всех краж криптовалюты в мире сейчас связано с деятельностью северокорейских хакеров, что значительно увеличилось по сравнению с 30% в 2017 году.

Согласно южнокорейским данным, экономика КНДР показала рост на 3,5% в прошлом году. Как сообщает Bloomberg, увеличение доходов также отражается на жизни граждан Северной Кореи. В последние годы в стране активно ведется строительство, наблюдается рост числа смартфонов среди населения, а также появились сервисы для доставки еды и заказа такси. Аналитики подчеркивают, что рост благосостояния к тому же проявляется в изменении структуры импорта из Китая — КНДР стала активно приобретать спортивные товары, видеоигры и другие предметы для досуга.

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