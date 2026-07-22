В Приморье объяснили появление своих продуктов в магазинах КНДР

Появившиеся в продовольственных магазинах столицы Северной Кореи российские продукты могли привезти частники. Об этом ТАСС рассказал глава отдела внешнеэкономической деятельности компании «Ратимир» из Приморского края Артем Золотарев.

Он объяснил, каким образом российские продукты, в том числе компании «Ратимир», могли оказаться на прилавках в Пхеньяне. Их могли приобрести в Приморье частные предприниматели или туристы, а затем привезти в КНДР и продать столичным магазинам. Аналогичная ситуация давно сложилась в Китае.

Золотарев отметил, что официальных поставок из Приморского края в КНДР пока нет. «Ратимир» планирует продавать свою продукцию в Северную Корею и поддерживает необходимые контакты с Пхеньяном.

18 июля сообщалось, что на полках магазинов в Пхеньяне появились российские вареные и копченые колбасы, сосиски, ветчина, бекон, мясные деликатесы и полуфабрикаты, красная икра, сладости и подсолнечные семечки.

Ранее российские туристы попробовали в КНДР бургер по рецепту Ким Чен Ына.