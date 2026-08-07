Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли крупные потери при освобождении российскими войсками села Анискино в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что часть украинских военных сдалась в плен.

Об освобождении Анискино Минобороны РФ сообщило 7 августа.

Накануне оборонное ведомство сообщило, что российские войска освободили Рыжевку в Сумской области и Зарницу в Запорожской области. Контроль над Рыжевкой установили подразделения группировки войск «Север», а населенный пункт Зарница освободили подразделения группировки войск «Восток».

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся освобождении Донбасса и Новороссии. Он пояснил, что «наступление ведется на всех фронтах».

Ранее в Минобороны РФ отчитались об ударах по целям на Украине за неделю.