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Политика

Трамп выбрал преемника

WP: Трамп выбрал Вэнса в качестве своего преемника
Michael Conroy/AP

Президент США Дональд Трамп хочет видеть кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в 2028 году вице-президента Джей Ди Вэнса. Такое решение уже принято в частном порядке, сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Советник президента, знакомый с содержанием разговора с донорами, сообщил, что Трамп в частном порядке уже решил, что именно Вэнс должен стать наследником лидерства в Республиканской партии», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, госсекретарь Марк Рубио, которого глава Белого дома называл вероятным кандидатом в президенты, старается избегать разговоров о предстоящих выборах.

2 августа Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал картинку, намекающую на его участие в следующих выборах. На изображении политик стоит на фоне своих сторонников по движению MAGA. Внизу картинки написано: «Трамп 2028. Сделаем Америку великой снова».

Ранее в США заявили о возможном смягчении санкций в отношении российской нефти .

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