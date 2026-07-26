Инвестор Шостак: США перед выборами в конгресс могут снять санкции с нефти из РФ

Власти США для стабилизации цен на топливо в стране перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре могут смягчить санкции в отношении российской нефти. Об этом ТАСС заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

Он предположил, что американская администрация, смоделировав динамику поставок, в преддверии промежуточных выборов в конгресс посчитает выгодным в целях стабилизации внутренних цен вновь временно снять ограничения на поставки нефти из России. Инвестор подчеркнул, что на фоне только что принятых санкций Европейского союза такое решение Вашингтона будет противоречить интересам его европейских союзников.

Шостак отметил, что новый виток боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном вновь продемонстрировал значительную энергозависимость большинства импортеров ближневосточной нефти. Исключением является только Китай, который смог частично пополнить свои запасы нефти с помощью рекордных закупок топлива из России.

24 июля сообщалось, что американский сенат уже на следующей неделе может принять законопроект о санкциях против РФ, которые позволят вводить пошлины против Китая и Индии в размере до 100% за покупку российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, как США могут навредить новые антироссийские санкции.