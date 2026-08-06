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Политика

СМИ сообщили о финальной стадии переговоров США и Ирана

Al Arabiya: непрямые контакты между США и Ираном находятся на завершающей стадии
Shutterstock

Консультации США и Ирана, осуществляемые через посредников, перешли в финальную стадию. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник.

По словам инсайдера, глава МИД Ирана Аббас Арагчи недавно провел два телефонных разговора с командующим армией Пакистана, а также планирует посетить Исламабад в конце текущей или начале следующей недели.

Кроме того, телеканал добавляет, что Иран и Оман достигли взаимопонимания по основным параметрам соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Источник иранских журналистов заявил о том, что соглашение об открытии пролива может быть обнародовано в ближайшие дни.

Тегеран и Маскат ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив. По данным двух источников в регионе, она предусматривает 60-дневное временное соглашение между двумя странами, согласно которому весь поток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормуз и в Аравийское море будет идти по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

Ранее в Иране согласовали координаты нового маршрута через Ормузский пролив.

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