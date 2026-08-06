Глава МИД Польши Сикорский предостерег от посягательства на посольство России

Сикорский: посягательство на посольство РФ в Польше приведет к разрыву отношений

Посягательство на здание посольства России в Польше будет означать разрыв дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио.

В ноябре прошлого года сейм Польши принял резолюцию, призывающую кабмин перенести посольство РФ в Варшаве в другое место. Инициатором этой резолюции стал председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский.

«Если коллеги из PiS хотят перенести посольство, то пусть открыто скажут, что хотят разрыва дипломатических отношений с Россией», — сказал Сикорский.

Дипломат подчеркнул, что пока еще ни одна страна Европейского союза или НАТО не разорвала с Россией дипломатические отношения.

Глава польского МИД добавил, что резолюция сейма противоречит международному праву. Он напомнил про Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Здание посольства России в Варшаве находится по адресу Бельведерская, 49. Оно было построено в 1954–1956 годах специально для посольства СССР. Россия является собственником земельного участка под дипмиссию.

Ранее Польша закрыла въезд для россиян с пятилетними загранпаспортами.