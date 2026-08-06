СМИ оценили сделку Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Сделка между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, которые входят в Персидский залив через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники.

Агентство называет это «одной из крупнейших уступок Ирану на сегодняшний день».

При этом собеседники агентства подчеркивают, что некоторые важные вопросы по соглашению пока остаются нерешенными.

Другой инсайдер сообщил, что переговорщики из стран Персидского залива настаивают на том, чтобы любая плата за проход через Ормуз была добровольной.

Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив. По данным двух источников в регионе, она предусматривает 60-дневное временное соглашение между двумя странами, согласно которому весь поток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормуз и в Аравийское море будет идти по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

Накануне стало известно, что Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута для безопасного прохода через Ормуз.

Ранее стало известно, что движение судов через Ормузский продолжает оставаться на минимальном уровне.