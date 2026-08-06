Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

СМИ оценили сделку Ирана и Омана по Ормузскому проливу

Reuters: сделка по Ормузскому проливу предоставит Ирану контроль над судами
Stringer/Reuters

Сделка между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, которые входят в Персидский залив через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники.

Агентство называет это «одной из крупнейших уступок Ирану на сегодняшний день».

При этом собеседники агентства подчеркивают, что некоторые важные вопросы по соглашению пока остаются нерешенными.

Другой инсайдер сообщил, что переговорщики из стран Персидского залива настаивают на том, чтобы любая плата за проход через Ормуз была добровольной.

Иран и Оман ведут переговоры о сделке, заключение которой должно восстановить судоходство через Ормузский пролив. По данным двух источников в регионе, она предусматривает 60-дневное временное соглашение между двумя странами, согласно которому весь поток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормуз и в Аравийское море будет идти по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

Накануне стало известно, что Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута для безопасного прохода через Ормуз.

Ранее стало известно, что движение судов через Ормузский продолжает оставаться на минимальном уровне.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 августа. Бензин «Евро-2» на заправках, прогноз ставок по ипотеке и бургеры с кишечной палочкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!