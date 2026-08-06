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Политика

В МИД РФ обвинили Украину в атаках на гражданские объекты ради финансирования от Запада

Любинский: Украина готова на любые теракты ради финансирования от Запада
MFA Russia/Global Look Press

Украина готова осуществить любые теракты, чтобы представить их Западу как «успехи» и получить больше денег. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Дипломат отметил, что на фоне неудач украинских вооруженных сил в зоне боевых действий Киев все чаще прибегает к терактам против мирных российских граждан.

По словам Люинского, в Киеве «не чураются ничем» во имя демонстрации «успехов» Западу в погоне за новыми партиями вооружений и финансированием за счет личных средств западных же налогоплательщиков.

В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает атаки вооруженных сил Украины на пассажирские автобусы в российских регионах. Она подчеркнула, что Киев стремится отыграться на мирных гражданах за провалы на фронте, а операторы дронов осознанно бьют по гражданским объектам. В ведомстве предупредили, что все причастные к атакам понесут ответственность.

Ранее Захарова обвинила Макрона в подстрекательстве Украины к терактам против россиян.

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