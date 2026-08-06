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Политика

«Государство-наемник»: в МИД России сделали заявление по Украине

Мирошник заявил, что Украина стала государством-наемником
Efrem Lukatsky/AP

Украина превратилась в государство-наемник из государства, которое могло существовать в своих интересах. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Он отметил, что Украина существует и воюет, пока ей поставляют оружие и платят деньги. По словам Мирошника, «остается только военный путь», который «должен быть акцентирован на те болевые точки, которые Украине позволяют вести террористическую войну».

«Нам придется вести достаточно серьезную, тяжелую войну, в которой мы должны будем шаг за шагом побеждать и идти практически к удушению своего противника, потому что других слов он не понимает», — сказал дипломат.

Также Мирошник заявил, что России необходимо готовиться к продолжению боевых действий, поскольку Европа в ближайшей перспективе не позволит урегулировать конфликт на Украине.

Ранее ЕС раскритиковали за отсутствие мирного плана по Украине.

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