В МИД России призвали готовиться к затяжным боевым действиям на Украине из-за ЕС

Мирошник: ЕС не позволит в ближайшее время урегулировать конфликт на Украине

России необходимо готовиться к продолжению боевых действий, так как Европа в ближайшей перспективе не позволит урегулировать конфликт на Украине. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Он отметил, что Запад сделал ставку на продолжение конфликта. По словам дипломата, западники отрицают способы достижения мирного урегулирования.

«Все попытки вести диалог наталкиваются на непримиримое желание европейцев сорвать любые возможности достижения договоренностей. Поломать эту тенденцию в ближайшей перспективе вряд ли получится», — указал Мирошник.

Дипломат добавил, что Европа будет и дальше финансировать Украину, поэтому РФ нужно быть готовой к достаточно долгосрочным военным действиям с продуманной стратегией.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК экспроприировала пятый транш доходов от замороженных активов ЦБ России в €1,4 млрд и пообещала передать их Украине.

Ранее ЕС раскритиковали за отсутствие мирного плана по Украине.