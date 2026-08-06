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Политика

В финансировании британского министра обороны нашли след криптомошенника

Telegraph: глава МО Британии Стритинг получал пожертвования от криптомошенника
Chris J Ratcliffe/Reuters

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в 2022–2023 годах получил £37,5 тыс. пожертвований от аналитического центра Labour for the Long Term (LLT), основатель которого незадолго до этого получил деньги от осужденного за мошенничество основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает Telegraph.

По данным издания, основатель LLT Дэвид Лоуренс получил от Бэнкмана-Фрида $500 тыс. в качестве подарка за месяц до того, как центр сделал первое пожертвование Стритингу.

Газета отмечает, что британским депутатам и политическим партиям запрещено принимать пожертвования свыше £500 от иностранных граждан. При этом пожертвования, превышающие эту сумму, могут поступать от британских организаций, признанных допустимыми донорами.

Сайт LLT был зарегистрирован 20 июня 2022 года. Согласно судебным документам по делу Бэнкмана-Фрида, спустя десять дней Лоуренс получил от него $500 тыс. Еще через два месяца центр перечислил Стритингу первое пожертвование в размере £30 тыс.

Ранее основатель криптобиржи FTX заявил о предвзятости судьи по своему делу.

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