Основатель криптобиржи FTX заявил о предвзятости судьи по своему делу

Американский предприниматель и основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, приговоренный к 25 годам лишения свободы по делу о мошенничестве, попросил провести над ним новый суд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на записку адвокатов мужчины, направленную в Апелляционный суд второго округа США.

Бизнесмена взяли под стражу и оштрафовали на $11,02 млрд в марте 2024 года. Тогда суд признал его виновным в мошенничестве, вступлении в сговор с целью отмывания денег и ряде иных киберпреступлений.

«Бэнкман-Фрид просит нового суда, обвиняя федерального судью в том, что тот не позволил ему организовать подобающую защиту», — говорится в материале.

По информации агентства, приговор предпринимателю вынес окружной судья Нью-Йорка Льюис Каплан. Основатель криптобиржи обвинил его в предвзятом отношении к его делу.

Юридическая команда бизнесмена выразила уверенность, что многие решения Каплана были ошибочны. Как отметили адвокаты, судья активно помогал стороне обвинения и мешал стороне защиты. В частности, он неоднократно критиковал поведение Бэнкман-Фрида и заявлял о недоверии его показаниям.

В связи со всем этим предприниматель потребовал передать его дело на пересмотр другому судье.

FTX в июне 2023 года подала в суд на своего основателя и трех бывших топ-менеджеров, обвинив их в присвоении более $1 млрд. Представители криптобиржи утверждали, что Бэнкман-Фрид вместе с сообщниками забрали деньги в месяцы, предшествовавшие банкротству компании в ноябре 2022 года.

Прокуроры посчитали, что бизнесмен планировал пожертвовать средства влиятельным конгрессменам и договориться с ними о принятии выгодного для FTX закона. Газета The Washington Post, в свою очередь, сообщила о намерении мужчины построить бункер на острове Науру.

Ранее в США осудили основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance за преступления, связанные с денежными переводами.