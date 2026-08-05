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Политика

В МИД России пообещали ответить Австрии на высылку дипломатов

МИД: Россия ответит на объявление ее дипломатов в Австрии персонами нон грата
Владимир Баранов/РИА Новости

РФ примет ответные меры в отношении Австрии, объявившей российских дипломатов персонами нон грата. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

«Австрия, безусловно, получит, как говорится, по заслугам», — сказал замглавы ведомства.

Любинский добавил, что реакция России всегда следует на недружественные действия стран. При этом, по его словам, Москва может принять необязательно симметричные и публичные меры.

В мае посольство РФ в Австрии сообщило, что трех сотрудников дипломатического представительства объявили персонами нон грата. Представители Москвы назвали решение австрийского министерства иностранных дел возмутительным и в то же время отметили, что приняли его к сведению. Дипломаты выразили уверенность, что действия Вены являются политически мотивированными. Они пришли к такому выводу, поскольку европейская республика обвинила сотрудников посольства РФ в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, при этом не представив никаких доказательств.

Ранее в РФ пообещали болезненно для Австрии ответить на высылку дипломатов.

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