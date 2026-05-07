В РФ пообещали болезненно для Австрии ответить на высылку дипломатов

Российская сторона болезненно для Австрии ответит на объявление трех ее дипломатов персонами нон грата. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва примет жесткие меры в отношении Вены.

4 мая посольство РФ в Австрии сообщило, что трех сотрудников дипломатического представительства объявили персонами нон грата. Представители Москвы назвали решение австрийского министерства иностранных дел возмутительным и в то же время отметили, что приняли его к сведению. Дипломаты выразили уверенность, что действия Вены являются политически мотивированными. Они пришли к такому выводу, поскольку европейская республика обвинила сотрудников посольства РФ в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, при этом не представив никаких доказательств.

В заявлении подчеркивалось, что отношения между двумя странами и так находятся на самом низком в современной истории уровне. Ответственность за их дальнейшее ухудшение будет полностью лежать на Австрии, добавили в диппредставительстве.

Ранее высылку российских дипломатов из Вены сочли проявлением русофобии.