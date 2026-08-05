Посол Украины увидел российский след в инциденте с БПЛА в Германии

Посол Украины Макееев увидел российский след в инциденте с БПЛА в Германии

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев в эфире телеканала Welt обвинил Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

«Я надеюсь, что все власти Германии теперь установят факты. Но кто еще это мог быть, кроме России?» — заявил Макеев.

5 августа немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что на летном поле аэропорта Лейпцига/Галле в Германии рядом с самолетом был обнаружен дрон с небольшим пакетом и взрывателем. Для обезвреживания БПЛА был задействован робот-сапер.

Полиция Нижней Саксонии назвала данный инцидент преступлением, представляющим угрозу национальной безопасности. Следователи не исключили, что это могла быть диверсия. Человека, управлявшего дроном, пока не нашли.

Позже представитель НАТО подтвердил обнаружение беспилотника рядом с украинским грузовым самолетом. Источники в органах безопасности уточнили, что дрон нес взрывчатку с детонатором.

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.