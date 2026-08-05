В Калининградской области назвали фейком видео, где Беспрозванных обращается к Путину

В интернете начал распространяться видеоролик, в котором губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных якобы обращается к президенту России с просьбой усилить охрану портов. Такая информация не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.

По ее словам, в ролике говорится, что Беспрозванных просит президента РФ «направить в регион дополнительные федеральные силы для охраны морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных АЗС».

Основой для фейкового видео послужило недавнее интервью губернатора телеканалу Россия 24, отметила Башкирова.

До этого Алексей Беспрозванных заявил, что регион готов к любым угрозам. Так он прокомментировал заявления о том, что на учениях Объединенных экспедиционных сил НАТО отрабатываются сценарии морской блокады и вторжения войск Североатлантического альянса в регион. По его словам, нужно быть «совершенно безумными», чтобы пытаться захватить этот стратегический регион и западный форпост России.

Ранее Путин заявил, что РФ обеспечит безопасность Калининградской области всеми силами.