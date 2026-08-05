Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Калининградской области назвали фейком видео, где Беспрозванных обращается к Путину

В сети появилось фейковое видео с обращением губернатора Беспрозванных к Путину
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В интернете начал распространяться видеоролик, в котором губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных якобы обращается к президенту России с просьбой усилить охрану портов. Такая информация не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.

По ее словам, в ролике говорится, что Беспрозванных просит президента РФ «направить в регион дополнительные федеральные силы для охраны морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных АЗС».

Основой для фейкового видео послужило недавнее интервью губернатора телеканалу Россия 24, отметила Башкирова.

До этого Алексей Беспрозванных заявил, что регион готов к любым угрозам. Так он прокомментировал заявления о том, что на учениях Объединенных экспедиционных сил НАТО отрабатываются сценарии морской блокады и вторжения войск Североатлантического альянса в регион. По его словам, нужно быть «совершенно безумными», чтобы пытаться захватить этот стратегический регион и западный форпост России.

Ранее Путин заявил, что РФ обеспечит безопасность Калининградской области всеми силами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!