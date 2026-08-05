Партия «Тиса» предложила провести выборы нового президента Венгрии 11 августа

Правящая партия Венгрии «Тиса» предложила парламенту 11 августа провести выборы нового президента страны. Об этом сообщается в документе на сайте парламента.

«Предлагаем назначить выборы президента республики на 11 августа 2026 года», — говорится в документе.

Заявление было подано на имя врио спикера парламента страны Венгрии Анико Надь Халлерне. Документ подписан 43 депутатами во главе с премьером страны Петером Мадьяром.

В мае 2026 года в Венгрии завершилось 16-летнее правление премьера Виктора Орбана. Новое коалиционное правительство возглавил Петер Мадьяр (лидер партии «Тиса»). Во время инаугурации Петера Мадьяра над зданием венгерского парламента впервые за 12 лет подняли флаг Евросоюза.

14 июля министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сенди заявил, что партнерские отношения с Россией будут пересмотрены в сторону охлаждения, а также пообещал «восстановить доверие» с НАТО и ЕС.

Ранее венгерский премьер призвал разрешить гражданам страны голосовать с 16 лет.