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Политика

Венгерский премьер призвал разрешить гражданам страны голосовать с 16 лет

Мадьяр поддержал снижение возрастного ценза для голосования с 18 до 16 лет
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал снизить возрастной ценз для участия в выборах с 18 до 16 лет. Об инициативе глава правительства написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Новое правило он предложил закрепить в конституции, поправки к которой планируют разработать в течение ближайшего года. По словам Мадьяра, участие в политике и общественной жизни снова стало модным и привлекательным для молодежи.

«Молодежь наконец почувствовала: она тоже может влиять на решение общих для нас вопросов. Я убежден, что подавляющее большинство молодых людей в возрасте до 18 лет сегодня достаточно информированы и подготовлены к тому, чтобы участвовать в принятии коллективных решений», — написал глава правительства.

В большинстве стран Евросоюза право на голосование предоставляется по достижении 18-летнего возраста, но Австрия, Бельгия и Германия разрешают своим гражданам голосовать с 16 лет, а через два года — баллотироваться в президенты.

До этого Мадьяр уже выражал готовность поддержать внесение в конституцию Венгрии поправки о том, чтобы выборы президента страны проводились путем прямого общего голосования всех граждан, а не только депутатов парламента, как сейчас. Его правительство также внесло в основной закон поправку, ограничивающую работу премьер-министра двумя сроками по четыре года каждый, и предложило установить лимит на депутатский срок в виде трех периодов по четыре года.

Ранее в Венгрии начали расследование предполагаемых связей бывшего главы МИД с Россией.

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