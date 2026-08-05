Решение Евросоюза ужесточить условия предоставления временной защиты украинским беженцам, достигшим призывного возраста, свидетельствует о нехватке личного состава в рядах ВСУ,, провале на фронте и катастрофическом демографическом положении республики. Об этом газете «Взгляд» сообщил политолог Владимир Корнилов.

По словам эксперта, вопрос сокращения поддержки украинских беженцев обсуждался в ЕС продолжительное время. Ряд стран-участниц объединения ранее самостоятельно начали ограничивать предоставление пособий, социальной помощи и жилья военнообязанным украинцам.

Политолог подчеркнул, что теперь меры ужесточения программы временной защиты мужчин, уезжающих из Украины, приняты на уровне ЕС.

«Европа постепенно выдавливает украинцев, понимая, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. Другими словами, решение ЕС — это признание катастрофического демографического положения Украины, провала на фронте и вранья Владимира Зеленского о «минимальных потерях» армии», — заявил он.

Корнилов отметил, что изменения могут затронуть несколько сотен тысяч военнообязанных. По его оценке, украинцы, которые не успели оформить статус временной защиты, могут попытаться переехать в другие регионы с менее строгими требованиями. Однако они будут избегать возвращения на Украину.

В июле в Совете Европейского союза (ЕС) объявили, что с марта 2027 года региональное содружество прекратит предоставлять убежище гражданам Украины призывного возраста. При этом мера затронет только тех украинцев, которые попытаются въехать в ЕС в будущем. Беженцы, уже получившие защиту, ее не лишатся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше захотели «выгнать» украинских беженцев на фронт.