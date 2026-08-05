Инициатива посла Молдавии во Франции Лорины Бэлтяну, предложившей собрать €25 тыс. (2,3 млн рублей) на подсветку Эйфелевой башни в цвета флага республики, можно сравнить с сюжетами русского писателя Николая Гоголя, не пропущенными цензурой. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как отметила российский дипломат, президент Молдавии Майя Санду скорее выступила бы за то, чтобы все связанное с этой республикой было окрашено в цвета флага Румынии. На этом фоне Захарова задалась вопросом, могла ли Бэлтяну утратить связь с официальным Кишиневом.

«Я понимаю, что это (предложение посла Молдавии. — «Газета.Ru») звучит, как будто мы с вами читаем неизданное Гоголя. Знаете, из того, что цензура в XIX веке не пропустила», — сказала представитель МИД РФ.

В июне нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий начало переговоров по вопросу объединения с Молдавией. Позднее Захарова заявила, что администрация Санду по заказу Европейского союза (ЕС) уничтожает идентичность Молдавии в интересах Румынии. По словам дипломата, в стране «идет насильственная румынизация».

Ранее политолог оценил роль ЕС в вопросе возможного объединения Молдавии и Румынии.