NBC узнал о разработке США новой ядерной стратегии на случай войны с РФ или Китаем

Пентагон разрабатывает обновленную ядерную стратегию на случай конфликта с Россией или Китаем. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на пять источников.

По информации телеканала, в новой стратегии ставится под сомнение прежний подход к ядерному оружию, который считался незыблемым на протяжении десятилетий. Обновленная стратегия, как утверждает NBC News, расширит пространство для выбора президенту США и предоставит ему реалистичные и надежные варианты, что «усилит сдерживание».

«Мы считаем, что нам нужны надежные варианты применения ядерного оружия», — сказал источник в Пентагоне.

Отмечается, что особое внимание в стратегии уделяется возможному применению тактического оружия меньшей дальности.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что готовность президента США атаковать противников и дестабилизировать союзников грозит ввергнуть мир в «новую ядерную эру» и вызвать «цепную реакцию», при которой ядерное оружие появится у многих государств мира. По словам гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, возможность приобретения оружия массового поражения открыто обсуждается даже в странах, которые обязались никогда им не обладать. Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации крайне важно «соблюдать нормы нераспространения» ядерного оружия.

Ранее Медведев заявил, что ядерный апокалипсис, к сожалению, реально возможен.