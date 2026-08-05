«Черный ящик»: политолог назвал главную странность новых санкций США

США при объявлении новых санкций против ряда российских структур, включая подразделения Минобороны РФ, назвали очень неоднозначный повод, обвинив Москву в «нарушении законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки». На самом деле истинную причину введения очередных рестрикций на этот раз выявить очень сложно, так как они связаны не столько с внешней политикой, сколько с внутренним расколом американских элит, заявил в беседе с Tsargrad.tv политолог Леонид Крутаков.

Он подчеркнул, что логику введения очередного санкционного пакета невозможно объяснить внешнеполитическими событиями.

«Причину, на мой взгляд, мы не можем определить. Потому что она связана не только с внешними вызовами, которые стоят перед США, в виде украинского конфликта, но и с внутриэлитным раскладом. В данном случае это для нас пока черный ящик», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что даже сам период введения ограничений вызывает вопросы, так как ввести их можно было раньше. С учетом того, что Вашингтон давно налагает санкции на связанных с российской политикой и СВО людей, появление военных структур в списках только сейчас выглядит запоздалым шагом, считает Крутаков.

В то же время он подчеркнул, что новые санкции на экономику России значительного влияния не окажут, так как направлены они, по сути, на отдельные структуры военного ведомства – они не являются представителями внешнеэкономической деятельности. По мнению политолога, это скорее символический жест, который просто подтверждает неготовность США к компромиссу и изменению позиции по украинскому конфликту.

Политолог также отметил, что новый список санкций слишком детализирован и распространяется не на крупные представительства, а на конкретные управления и специализированные подразделения Минобороны. По его мнению, это признак того, что американская администрация хорошо знакома с реальной ситуацией на фронте и располагает необходимой информацией.

Напомним, накануне США расширили санкционный список, включив в него ряд российских ведомств, включая подразделения Министерства обороны и Сухопутные войска. Под санкции попали: Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ, Сухопутные войска России, 1061-й Центр материально-технического обеспечения. Среди причин введения рестрикций прозвучали обвинения в возможной передаче технологий, товаров или услуг Ирану, Северной Корее и Сирии, а также закупках у этих стран в обход американских ограничений.

Ранее стало известно, чем обернётся введение новых санкций США против России.