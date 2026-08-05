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Политика

Индия поставила ультиматум Цукербергу из-за удаленного поста Моди

Индия призвала Цукерберга извиниться за удаление видеообращения Моди
Christophe Morin/imago images/Global Look Press

Комитет по вопросам связи и информационных технологий парламента Индии потребовал от гендиректора Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга принести извинения за временное удаление публикации премьер-министра Нарендры Моди. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники.

Если Цукерберг не выполнит это требование, Индия лишит Meta статуса, обеспечивающего ей правовую защиту (Safe Harbour). То есть, руководители компании могут попасть под уголовное преследование.

Речь идет об удалении видеообращения Моди, опубликованного в соцсетях Meta. Политик в этом видео пообещал жесткие меры за утечку документов на фоне студенческих протестов. Платформа ненадолго заблокировала публикацию, а затем восстановила ее после негативной реакции.

В парламентской комиссии Индии назвали временное удаление поста «нападением на демократию».

В мае в Индии разгорелся скандал в связи со сливом в публичное пространство заданий к медицинскому экзамену NEET-UG, который сдавали более 2 млн человек. Власти заявили, что будет организована переэкзаменовка, но ситуация ухудшилась после слов председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта о том, что часть безработной молодежи — это «тараканы». После этого политический консультант Абиджи Дипке основал «Тараканью народную партию» (CJP).

В июне «тараканьи» протесты прошли в Нью-Дели и других городах. Ситуация обострилась так сильно, что властям пришлось вступить в переговоры с протестующими. В итоге министр образования Дхармендра Прадхан подал в отставку. В конце июля были одобрены поправки, ужесточающие наказание за утечку экзаменационных материалов.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram заработал в Индии после недели ограничений.

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