Telegram снова заработал в Индии

Times of India: Telegram снова доступен в Индии после недели ограничений

Мессенджер Telegram заработал в Индии после недели ограничений. Об этом пишет The Times of India.

По информации издания, компания Google вернула Telegram в свой магазин приложений. Власти Индии ограничивали работу мессенджера с 16 по 22 июня из-за предполагаемой утечки ответов на экзаменационные вопросы.

В Национальном агентстве тестирования Индии сообщали, что несколько Telegram-каналов продавали поддельные билеты для поступления в медицинские вузы, используя мошеннические схемы. В результате по требованию индийских властей Apple и Google удалили Telegram из своих магазинов приложений.

Отмечается, что восстановление в App Store займет больше времени.

20 июня The New Indian Express писал, что высокий суд Дели признал законным решение властей Индии о временной блокировке Telegram на территории страны в преддверии повторного экзамена NEET-UG для поступления в медицинские вузы.

Мессенджер пытался оспорить распоряжение правительства, ограничивающее доступ к платформе до 22 июня, однако суд отклонил иск. Судья Теджас Кария постановил, что власти представили достаточные основания для применения чрезвычайных полномочий в соответствии с законом об информационных технологиях.

Суд пришел к выводу, что меры правительства соответствуют принципу соразмерности и являются наименее ограничительными из возможных. Также было установлено, что процедура блокировки, предусмотренная статьей 69A Закона об информационных технологиях 2000 года, была соблюдена в полном объеме.

Ранее Telegram назвал блокировку в Индии антиконституционной.