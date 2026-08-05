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Политика

Китай сделал заявление по поставкам оружия России

Politico: Китай заявил депутатам Европарламента, что не поставляет оружие России
Tyrone Siu/Reuters

Китай заявил депутатам Европейского парламента, что не поставляет оружие России. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, в КНР в прошлом месяце прошла встреча китайских чиновников с делегацией комитета Европейского парламента по иностранным делам. В ходе этой встречи делегация Европарламента подняла вопросы роли Китайской Народной Республики в украинском конфликте.

«Китайская сторона заявила, что не является участником конфликта, не поставляет России оружие. Кроме того, Китай поддерживает диалог и считает, что Европа должна участвовать в мирных переговорах», — утверждается в публикации.

В июне официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что Китай никогда не поставлял летальные вооружения ни одной из сторон украинского конфликта.

До этого военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Газете.Ru», что китайские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Фейну-16» (FN-16) могли попасть в распоряжение ВСУ из третьих стран. Украина просто перекупает оружие у азиатских и европейских государств, получивших его от Китая.

Ранее Картаполов заявил, что ЕС будет «выскребать остатки» оружия для Украины.

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