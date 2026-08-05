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Политика

На Западе заявили, что Россия уверенно идет к победе

Христофору: РФ нанесла колоссальный ущерб экономике Украины, заблокировав порты
Юрий Войткевич/РИА Новости

Россия нанесла колоссальный ущерб экономике Украины, заблокировав черноморские порты. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что у этого есть множество последствий — как экономических, так военных и социальных. В результате из-за блокировки портов Украина фактически превратилась в страну без выхода к морю.

Христофору выразил уверенность в скорой победе РФ.

«Я бы сказал, что Россия уже практически победила на поле боя или как минимум уверенно движется к этой победе. Как только она возьмет Славянск и Краматорск, я не сомневаюсь, что так и будет, Донбасс на 100% окажется под контролем России», — сказал он.

До этого на Украине заявили, что прямые убытки от блокады черноморских портов для сельскохозяйственного сектора в 2026 году могут составить от $1,5 млрд до $3 млрд. Суда в порты Большой Одессы перестали заходить еще 22 июля. Это вызвало проблемы как с экспортом, так и с импортом. При этом наиболее остро их ощутили аграрии. Чем еще грозит Киеву блокада — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные поразили четыре сухогруза на Украине.

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