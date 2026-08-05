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Политика

Приняты новые законы в отношении уехавших за рубеж россиян

Путин подписал законы о мерах против уклоняющихся от наказания релокантов
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений в отношении российских граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законы будут действовать в отношении осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента и невыполнение требований об их устранении, призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, дискредитацию ВС РФ или работу государственных органов, призывы к введению санкций против страны, а также участие в деятельности нежелательной иностранной или международной организации.

МВД должно будет подтвердить, что гражданин уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами РФ. Если выполняются оба эти условия, релокантам запретят регистрироваться в качестве ИП или самозанятого; заключать сделки по доверенности; использовать электронные подписи; регистрировать транспорт; банки не будут предоставлять таким лицам доступ к средствам денежных переводов.

Кроме того, деньги и имущество релокантов будут заморожены, их ждут ограничения на отдельные консульские и нотариальные действия, включая заключение брака.

Решение о применении этих мер будет принимать министерство юстиции России. Информацию о человеке внесут в список на сайте ведомства. Ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации до того момента, когда имя исчезнет из списка.

Ранее Путин разрешил не наказывать чиновников, если они исправят свои нарушения.

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