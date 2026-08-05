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Политика

Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной

CNN Brasil: Бразилия решила понизить уровень дипотношений с Аргентиной
Matias Delacroix/AP

Правительство Бразилии решило не возвращать посла страны Жулиу Бителли в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с администрацией ее президента Хавьера Милея до уровня поверенных в делах. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

По его информации, такое решение было доведено до сведения аргентинского посла в Бразилиа Даниэля Раймонди. Бразильский МИД вручил ему ноту протеста после новых заявлений со стороны Милея.

25 июля лидер Аргентины выступил в Сан-Паулу на съезде Либеральной партии, которая утвердила оппозиционера Флавио Болсонару своим кандидатом на пост президента Бразилии. В своей получасовой речи политик позволил себе оскорбительные личные выпады в адрес главы Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и судьи Верховного федерального суда страны Алешандри ди Мораиса.

После этого бразильский МИД отозвал своего посла в Буэнос-Айресе Жулиу Бителли для консультаций.

Ранее Милей исполнил рок-песни на концерте и вызвал скандал.

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