Бразилия отозвала посла из Аргентины после оскорбительных выпадов Милея

МИД Бразилии отозвал посла из Буэнос-Айреса после того, как президент Аргентины Хавьер Милей оскорбил бразильских президента и главу Верховного суда. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Оно расценило высказывания аргентинского лидера как «оскорбление» в адрес президента Бразилии, ее судебной власти и всего бразильского народа.

CNN Brasil отмечает, что отзыв посла Жулио Бителли в Бразилиа для консультаций является жестким дипломатическим демаршем, означающим решительный протест против действий другого государства. Ожидается, что дипломат вернется на родину завтра и сразу же встретится с министром иностранных дел Мауро Виейрой.

Возмутившее Бразилию выступление президента Аргентины Хавьера Милея состоялось вчера на национальной конвенте Партии либералов в субботу. В своей получасовой речи политик позволил себе оскорбительные личные выпады в адрес бразильского коллеги и главы Верховного суда.

Милей также заявил, что экс-президент Бразилии Жаир Болсонару «несправедливо» находится под домашним арестом, а отказ в разрешении его навестить назвал «демонстрацией ... мстительного характера его тюремщиков».

По словам аргентинского лидера, Бразилия движется к долговому кризису по вине ее президента Лулы да Силвы. Милей выразил надежду, что тот проиграет октябрьские выборы и потеряет пост.

Ранее Россия и Аргентина прекратили сотрудничество в сфере мирного атома.