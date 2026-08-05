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Политика

В ЕС раскрыли главную цель нового пакета санкций против России

«Известия»: 22-й пакет санкций ЕС будет нацелен на борьбу с обходом ограничений
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Очередной пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет нацелен на борьбу с обходом уже имеющихся ограничений. Об этом сообщил «Известиям» европейский дипломатический источник.

«Он будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и пополнении черных списков организациями, которые выступают посредниками в обходных схемах. Опыт показал, что вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру», — сказал он.

Как уточнил другой источник, в настоящее время проект очередных ограничений готовит Еврокомиссия. На рассмотрение Совета ЕС, который должен утвердить документ, он еще не поступал.

Планируется, что все процедуры европейские чиновники завершат к заседанию Совета по иностранным делам, которое состоится 12 октября. При этом есть вероятность, что это произойдет раньше.

До этого Госдепартамент США на два года ввел санкции против российских Сухопутных войск, Главного ракетно-артиллерийского управления и других структур Минобороны России. В список также включены две компании и пять россиян. Что известно о новых ограничениях и какие еще санкции могут ввести США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали о будущем антироссийских санкций.

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