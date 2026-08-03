Страны Европы фактически исчерпали свой лимит по санкциям против России, а фантазии придумать что-то еще у них не хватает. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Европейцы исчерпали имеющийся лимит по санкциям против России. Они же видят, что санкции не работают, что мы их преодолеваем, более того, эти санкции стали вредить самой Европе. Так что придумать что-то, чтобы их самих не затронуло, у них фантазии больше нет», — сказал политик.

По мнению сенатора, единственным перспективным путем для Европы является постепенное восстановление отношений с Россией на основе взаимных гарантий безопасности.

«Единственный перспективный путь для Европы — это плавное, постепенное восстановление отношений с нашей страной и предоставление взаимных гарантий друг другу», — подчеркнул Джабаров.

Европейскому союзу становится все труднее находить новые объекты для санкций в отношении Российской Федерации, не встречая возражений одной из стран — членов объединения. Об этом сообщила газета El Pais.

Издание отмечает, что спустя 21 пакет санкций механизм, принятый странами Евросоюза, которые ранее выступали почти единодушно, начинает демонстрировать признаки усталости, поскольку список стал слишком большим.

Ранее в России оценили вероятность распада «коалиции желающих» после ухода Макрона.