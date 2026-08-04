Саакашвили сравнил условия в тюрьме с пыткой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловался на свои условия содержания в заключении, заявив, что они являются бесчеловечными.

По словам политика, его держат в маленькой и непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. Саакашвили добавил, что в таких условиях находятся и другие политзаключенные. Он добавил, что 1 октября наступит пять лет с момента его заключения в тюрьме.

«Столь длительное содержание в одиночной камере по международным нормам приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению», – добавил Саакашвили.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили абсолютно «оторван от здравого смысла».

Саакашвили руководил Грузией в течение двух президентских сроков — с 2004 по 2013 год. В 2015 году он получил украинское гражданство и некоторое время работал внештатным советником президента страны Петра Порошенко, а также возглавлял консультативный международный совет реформ. Кроме того, он был назначен губернатором Одесской области, но ушел в отставку в 2016 году в знак протеста против отсутствия реформ.

С мая 2020 года Саакашвили возглавлял исполком Национального совета реформ — совещательного органа при президенте Украины. Тем временем в Грузии на него завели несколько уголовных дел о коррупции, заочно вынесли приговоры в общей сложности на 12 лет лишения свободы и объявили в розыск.

В октябре 2021 года накануне муниципальных выборов Саакашвили вернулся в Грузию, был задержан и отправлен отбывать наказание. В камере он объявлял голодовку, после чего заявил об ухудшении состояния здоровья и добивался освобождения на этом основании.

Ранее суд принял решение по приговору Саакашвили по делу о растрате.