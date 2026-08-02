Премьер Грузии заявил об оторванности Саакашвили от реальности

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили абсолютно «оторван от здравого смысла». Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Саакашвили – это «такое явление», которое должны оценивать не политики, а «специалисты из других областей».

Кобахидзе добавил, что экс-президент Грузии был «оторван от всего, что связано со здравым смыслом», когда занимал пост главы республики, и когда перешел в оппозицию, а сейчас его состояние стало «еще тяжелее».

По словам премьера, ранее Саакашвили сравнивал себя с грузинским царем Давидом Строителем, что, по мнению главы правительства, также свидетельствует о его оторванности от реальности.

Саакашвили руководил Грузией в течение двух президентских сроков – с 2004 по 2013 годы. В 2015 году он получил украинское гражданство и некоторое время работал внештатным советником президента страны Петра Порошенко, а также возглавлял консультативный международный совет реформ. Кроме того, он был назначен губернатором Одесской области, но ушел в отставку в 2016 году в знак протеста против отсутствия реформ.

С мая 2020 года Саакашвили возглавлял исполком Национального совета реформ - совещательного органа при президенте. Тем временем в Грузии на него завели несколько уголовных дел о коррупции, заочно вынесли приговоры в общей сложности на 12 лет лишения свободы и объявили в розыск.

В октябре 2021 года накануне муниципальных выборов Саакашвили вернулся в Грузию, был задержан и отправлен отбывать наказание. В камере он объявлял голодовку, после чего заявил об ухудшении состояния здоровья и добивался освобождения на этом основании.

Ранее суд принял решение по приговору Саакашвили по делу о растрате.