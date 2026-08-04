МИД Польши сообщил о гибели своего гражданина в Харькове

Польский волонтер Марек Русек-Вольский погиб в Харькове. Об этом сообщил представитель МИД Польши Мацей Вевиор в своем аккаунте в Х.

«Подтверждаю смерть польского добровольца на Украине… Мы выражаем глубочайшие соболезнования родственникам покойного», — написал он.

В МИД добавили о готовности оказать необходимую консульскую поддержку близким погибшего.

В свою очередь украинское издание «Страна.ua» сообщает, что Русек-Вольский погиб в результате попадания БПЛА. Утверждается, что польский волонтер много раз посещал прифронтовые населенные пункты на Украине и доставлял туда еду.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что украинские волонтеры предлагали жителям поселка Васильковка Днепропетровской области отказаться от эвакуации.

17 июня принудительная эвакуация семей с детьми была объявлена в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины. Кроме того, в семи общинах района проводили эвакуацию взрослого населения.

Ранее сообщалось, что российские волонтеры будут отправляться в гуманитарные миссии за границу.